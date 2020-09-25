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11:45

"Забор - не лучшее место": Беглов пообещал найти место под памятник погибшим от COVID-19 медикам

фото ЗакС политика "Забор - не лучшее место": Беглов пообещал найти место под памятник погибшим от COVID-19 медикам

Петербургский градоначальник Александр Беглов заверил, что обязательно найдет место под мемориал медикам, погибшим от коронавирусной инфекции, делится ТАСС.

Кроме того, кроме памятника врачам, он предложил установить в больницах, в которых погибли медработники, памятные доски в их честь.

Сейчас стихийный мемориал, сотворенный руками неравнодушных активистов, находится напротив стен городского комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице.

"Забор - не лучшее место для размещения фотографий медицинских работников, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Но это место выбрали жители. Это знак уважения врачам. Убрать фотографии - неправильно. Власть должна создать условия, увековечить память. Пока не предложим альтернативу, убирать забор преждевременно", - пояснил Беглов.

Губернатор добавил, что помочь в установке мемориала готовы и представители бизнеса.

Стихийный мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии COVID-19 врачам, появился в центре города на Неве в апреле.


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