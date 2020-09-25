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12:11

Беглов: Выхода из метро на Театральной площади не будет

фото ЗакС политика Беглов: Выхода из метро на Театральной площади не будет

Городской глава Александр Беглов известил, что отдельного выхода из строящейся станции метро "Театральная" на одноименную площадь возведено не будет, поскольку территориально место является историческим, поэтому его реконструкция не возможна: соображениями градоначальник поделился в ходе телевизионной программы "Петербург. Новый взгляд".

Один из вестибюлей будущей станции расположится на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта, а площадку под второй определят специалисты, опираясь, в том числе, на мнение жителей города.

Ранее против возведения выхода из "Театральной" на площади высказался худрук Мариинки Валерий Гергиев.

"Любое продолжение работ будет усугублять опасность разрушения Мариинского театра и Консерватории", - пояснил своё беспокойство деятель культуры.

Изначально предполагалось, что у "Театральной" будет два вестибюля. Первый планировалось разместить у памятника Римскому-Корсакову, с дополнительным - у парковки перед театром. Второй по задумке исполнителей должен был находиться как раз на углу Лермонтовского и Декабристов.

 


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