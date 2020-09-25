Прокуратура отказалась утверждать обвинение по делу ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

Прокуратура во второй раз не стала утверждать обвинительное заключение по делу ЛГБТ-активистки и художницы Юлии Цветковой, обязав специалистов провести новую искусствоведческую экспертизу её рисунков, ставших поводом для возбуждения уголовного дела в её отношении, поделился глава "Агоры" Павел Чиков.

Цветкова, напомним, попала в поле зрения правоохранителей в 2019 году: её опубликованные "ВКонтакте" рисунки, исполненные анатомических подробностей, сочли порнографическими и обвинили девушку в распространении "запретных" материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ)

Изначально на Цветкову донёс известный своей нетерпимостью к квир-сообществу активист Тимур Булатов, который является администратором паблика "Нравственный джихад".

После этого девушка стала фигуранткой нескольких административных дел о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за содержимого её личной страницы во "ВКонтакте" и, в частности, пабликов "Комсомолка. Феминизм пересечений". Постфактум Цветкову оштрафовали.