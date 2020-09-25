18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:16

КПРФ и "Левый фронт" вышли к администрации президента, требуя отмены трехдневного голосования

фото ЗакС политика КПРФ и "Левый фронт" вышли к администрации президента, требуя отмены трехдневного голосования

Представители КПРФ и "Левого фронта" вышли с серией одиночных пикетов к стенам администрации президента в Москве, протестуя против процедуры трехдневного голосования и настаивая на отставке главы ЦИК Эллы Памфиловой, информируется на сайте компартии.

В руках пикетирующие держали плакаты "Верните в Россию выборы!", "Многодневные выборы - фарс и позор", "Памфилову в отставку!".

В акции протеста принимают участие "левофронтовцы" Анастасия Удальцова и Андрей Селезнев, депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Юрий Синельщиков, а также Валерий Рашкин.

Коммунисты уже не впервые протестуют против процедуры многодневного голосования, требуя его отмены. С свою очередь Памфилова уверена, что демонстранты лишь "пиарятся" на данном обстоятельстве.

"Если вы себя считаете народными избранниками, тогда посмотрите, как народ реагирует на трехдневное голосование. […] По всем социологическим опросам как раз трехдневное голосование, оно и поддержано большинством людей. Если вам все равно и наплевать на здоровье своих избирателей, если это не имеет значение, то парьтесь, пожалуйста, я думаю, что избиратели тоже это оценят", - заявляла ранее глава ЦИК.

Многодневное голосование было впервые опробовано в июле в рамках конституционного плебисцита. Такой выбор был обусловлен мерами по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Сергей Обухов / КПРФ

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

24 сентября, 20:22 "Клянется перед Всевышним": Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира писатель объяснил свой поступок

18 сентября, 12:28 Лидеры фракций СР и ЛДПР попросят Путина отменить трехдневное голосование

18 сентября, 10:30 СМИ: ЦИК готовится взять курс на "омоложение" кадров

17 сентября, 16:58 Активиста "Весны" оштрафовали на 10 тысяч рублей за акцию против поправок

17 сентября, 16:25 Эсеры внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене трехдневного голосования

17 сентября, 15:02 Суд отменил заочный арест россиянки, трижды проголосовавшей по Конституции в Израиле

16 сентября, 12:36 На активиста "Весны" Похильчука составили протокол за акцию против поправок в Конституцию

8 сентября, 16:49 Верховный суд отказался принять иск об оспаривании законности голосования по Конституции

7 сентября, 13:41 Суд прекратил производство по делу об аресте члена УИК Чупрунова

4 сентября, 16:38 Андрея Пивоварова отправили под арест за пост об акции по сбору подписей против поправок к Конституции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:50 Попытка изъять "Фургаломобиль" закончилась для силовиков применением слезоточивого газа

14:16 КПРФ и "Левый фронт" вышли к администрации президента, требуя отмены трехдневного голосования

13:51 Прокуратура отказалась утверждать обвинение по делу ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

13:22 Навальный поблагодарил российских врачей и пилотов, "подаривших ему дополнительные часы жизни"

13:09 Миронов ждет от правительства регулировки цен на препараты от коронавируса

12:39 РФ собирается возобновить авиасообщение с Грецией с октября

12:11 Беглов: Выхода из метро на Театральной площади не будет

11:45 "Забор - не лучшее место": Беглов пообещал найти место под памятник погибшим от COVID-19 медикам

11:10 СМИ: Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

10:47 Коронавирус выявлен у более 7 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 224 заболевших

10:23 Дрозденко отправится в Минск на "переговоры на самом высоком уровне"

9:56 Смольный согласился сделать улицу Рубинштейна частично перекрытой от автомобилей

9:30 США предлагает ввести новые санкции против РФ из-за отравления Навального

24 сентября, 21:34 Муниципал: Муниципалы потребовали вернуть бесплатный вход в парки Пушкина

24 сентября, 20:51 "Характер имеют, это хорошо": Горбачёв поддержал протесты в Белоруссии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru