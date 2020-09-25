Попытка изъять "Фургаломобиль" закончилась для силовиков применением слезоточивого газа

Хабаровские правоохранители попробовали эвакуировать знаменитый "Фургаломобиль", однако столкнулись с сопротивлением активистов, не пожелавших расставаться с транспортным средством, делится ИА AmurMedia.

Изначально изъять ТС приехали судебные приставы и сотрудники ДПС: формальная причина - наличие у владельца, Андрея Маклыгина, долга перед государством.

"Этот долг оформлен на мою жену, с которой я, к сожалению, пока не развелся. Сейчас она живет в Краснодаре. Ее в связи с этим „обрабатывали" около месяца, но она никакие документы не подписывала. А так как у меня было открытое ИП и по нему имелся небольшой долг, то на этом основании они решили конфисковать мою машину. При этом соответствующее постановление об аресте я не увидел. Вместо этого мне показали какую-то ксерокопию, где даже букв не разберешь, без печати и подписи", - поведал о ситуации сам Маклыгин.

Когда правоохранители предприняли попытку эвакуировать авто, сторонники владельца "Фургаломобиля" дали отпор силовикам, используя, в том числе, газовый баллончик.

"На место подъехал эксперт, который зафиксирует все повреждения - мне сломали дверь, крыло, зеркало, спойлер - и составит акт. Ну, а потом скажет нам, что делать дальше, как действовать. Эвакуировать мою машину в итоге не стали: неожиданно выяснилось, что делопроизводство закрыто", - подытожил Маклыгин.

Сам активист не так давно провел 8 суток в спецприёмнике за свою активную поддержку бывшего краевого главы Сергея Фургала.

Фото: кадр из YouTube