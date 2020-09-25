Плугин обратился к "Зениту" после слов фанатов об отмене праздника из-за силовиков

Глава управления МВД по Петербургу Роман Плугин обратился к президенту футбольного клуба "Зенит" Александру Медведеву за разъяснениями после отмены праздника фанатов команды на стадионе "Петровский", передает "Фонтанка.ру".

Накануне объединение болельщиков "Зенита" "Ландскрона" заявило, что вынужденно отменяет праздник "в связи с жестким давлением силовых структур". По их словам, им запретили пиротехнические средства, шествие, общее фото у стадиона с баннером и продажу слабоалкогольных напитков, "из-за чего большая часть фудкортов отказалась от сотрудничества в связи с нерентабельностью участия и нарушения договоренностей".

"Кроме того, было озвучено, что на нашем мероприятии будут оформлять за нахождение с признаками опьянения и жестко реагировать на любые формы неповиновения. Также дана команда задерживать на месте в случае применения пиротехники", - заявили в "Ландскроне".

По данным "Фонтанки", Плугин в письме заявил, что эта информация "носит явный провокационный характер и направлена на дестабилизацию оперативной обстановки, в том числе с целью переложить ответственность на ГУ МВД России в попытке оправдать ненадлежащую подготовку данного мероприятия", и распространяется она "не без участия должностных лиц" "Зенита". Он также указал, что обещания о продаже алкогольных напитков на стадионе "само по себе недопустимо в рамках действующего законодательства". Плугин считает, что позиция "Зенита" "может привести к массовым нарушениям общественного порядка со стороны представителей "фанатского движения".

21 сентября фанатское движение "Зенита" отметило 40-летний юбилей: в этот день в 1980 году состоялся первый организованный выезд болельщиков петербургского клуба в Москву на матч со "Спартаком".