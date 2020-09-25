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18:26

Госпиталь в "Ленэкспо" готовят к приему пациентов с коронавирусом в октябре

фото ЗакС политика Госпиталь в "Ленэкспо" готовят к приему пациентов с коронавирусом в октябре

Временный госпиталь в "Ленэкспо" готовят к приему пациентов с коронавирусом, речь идет о второй половине октября, заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд".

По словам Беглова, пока в выставочном комплексе завершают оборудование дополнительных коек, всего там будет 2,5 тысячи мест.

"Во второй декаде следующего месяца "Ленэкспо" будет полностью готов с учетом требований Роспотребнадзора и пожеланий горожан, которые там прошли лечение. Там будет реанимация, аппарат КТ и ряд других новшеств. Это на всякий случай", - приводит слова Беглова "Интерфакс".

О том, что временный госпиталь в "Ленэкспо" снова начнет принимать пациентов, сообщалось накануне. Была информация о том, что стационар возобновит работу с 5 октября, при этом в комитете по здравоохранению сообщили, что даты открытия нет.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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