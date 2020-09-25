18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:50

Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке в 3 млрд рублей передали из Челябинска в Москву

фото ЗакС политика Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке в 3 млрд рублей передали из Челябинска в Москву

Челябинский облсуд передал по подсудности в Мосгорсуд уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова о получении взятки в 3 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Решение принято, потому что преступление было совершено в Москве. По версии следствия, большую часть взятки – более 3 млрд рублей - Белоусов и бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова получили в столице в 2011 – 2014 годах, а в Челябинске им передали 89 млн рублей в 2011 - 2012 годах.

Белоусова и Бутакову обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что они совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими в Москве и Челябинске получили от представителей холдинга "Автобан" в общей сложности 3,4 млрд рублей. Взамен злоумышленники покровительствовали холдингу при распределении заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.

Это дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд. Скрывшийся от следствия Юревич объявлен в международный розыск.

Белоусова задержали в 2019 году, за несколько месяцев до этого, в конце 2018-го, Госдума лишила его депутатской неприкосновенности.   

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:58 СК объявил о завершении расследования дела Галяминой по "дадинской" статье

16:50 Кабмин одобрил законопроект о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума

15:47 Плугин обратился к "Зениту" после слов фанатов об отмене праздника из-за силовиков

13:51 Прокуратура отказалась утверждать обвинение по делу ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

12:11 Беглов: Выхода из метро на Театральной площади не будет

11:10 СМИ: Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

10:23 Дрозденко отправится в Минск на "переговоры на самом высоком уровне"

9:56 Смольный согласился сделать улицу Рубинштейна частично перекрытой от автомобилей

24 сентября, 20:22 "Клянется перед Всевышним": Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира писатель объяснил свой поступок

24 сентября, 19:55 Петербургские депутаты внимательно следят за транспортировкой "урановых хвостов"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:17 Смольный подтвердил отставку Аблец с поста главы комитета по молодежной политике

18:50 Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке в 3 млрд рублей передали из Челябинска в Москву

18:26 Госпиталь в "Ленэкспо" готовят к приему пациентов с коронавирусом в октябре

17:58 СК объявил о завершении расследования дела Галяминой по "дадинской" статье

17:27 Кампания "НЕТ" оспорила отказ Верховного суда рассматривать иск о законности голосования по Конституции

16:50 Кабмин одобрил законопроект о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума

16:47 Стену памяти погибшим от COVID-19 врачам пока оставят на Малой Садовой

16:31 Умершего от коронавируса депутата Госдумы Агаева похоронили в Чечне

15:47 Плугин обратился к "Зениту" после слов фанатов об отмене праздника из-за силовиков

15:20 СМИ: "Аэрофлот" возобновит полеты в Чехию с 1 октября

14:50 Попытка изъять "Фургаломобиль" закончилась для силовиков применением слезоточивого газа

14:16 КПРФ и "Левый фронт" вышли к администрации президента, требуя отмены трехдневного голосования

13:51 Прокуратура отказалась утверждать обвинение по делу ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

13:22 Навальный поблагодарил российских врачей и пилотов, "подаривших ему дополнительные часы жизни"

13:09 Миронов ждет от правительства регулировки цен на препараты от коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru