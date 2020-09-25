Смольный подтвердил отставку Аблец с поста главы комитета по молодежной политике

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об освобождении Юлии Аблец от должности главы комитета по молодежной политике, сообщили в Смольном.

Временно исполняющим обязанности главы комитета назначен первый зампредседателя Богдан Заставный, он приступит к работе с 26 сентября.

Информация об отставке Аблец появилась накануне со ссылкой на источники. Она возглавила комитет по молодежной политике в январе 2019 года, перед этим побеждала в конкурсе "Лидеры России". За год на занимаемом посту Аблец заработала 2,4 млн рублей.

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