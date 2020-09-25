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19:41

Петербургские справедливороссы предложили повысить "порог брака" для кандидатов

фото ЗакС политика Петербургские справедливороссы предложили повысить "порог брака" для кандидатов

Фракция "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Петербурга подготовила проект федерального закона, смягчающий подписной фильтр в региональные парламенты. 

Для участия в парламентских выборах не представленные в законодательных органах партии и самовыдвиженцы вынуждены собирать автографы избирателей. Избирательные комиссии выборочно проверяют достоверность предоставленной им информации. С мая 2020 года допустимый порог брака в подписях жителей составляет 5%. Петербургские эсеры предлагают вернуться к прежней норме - 10%. 

- И та норма, которая была раньше, позволяла безосновательно снимать с регистрации неугодных оппозиционных кандидатов и списки партий, а сейчас она ужесточилась. Мы против этого, - прокомментировал ЗАКС.Ру лидер фракции СР Алексей Ковалев.

Для внесения инициативы на рассмотрение Госдумы она должна пройти три чтения в городском Заксобрания. По мнению Ковалева, эта задача практически невыполнима.

- Наша инициатива - это привлечение внимания к проблеме. Инициативу конечно же задробит "Единая Россия" на нашем уровне. Надо решать проблему на федеральном уровне. Там наши представители сразу же выступили против всех этих поправок и дали свои предложения о большей либерализации принципов сбора подписей, но, как вы видите, "воз и ныне там", - заявил Ковалев. 

Инициативой также предлагается отменить запрет на участие в выборах лицам, привлекавшимся по так называемой "дадинской статье", предусматривающей уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка организации или проведения публичных мероприятий. Кроме того, авторы документа вносят поправку, которой уточняют, что избиратели имеют право голосовать вне помещения для голосования только "по состоянию здоровья, инвалидности и в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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