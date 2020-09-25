МО "Светлановское" не удается обезглавить

Депутатов МО "Светлановское" собрали 25 сентября, чтобы рассмотреть вопрос об отставке главы муниципалитета Янины Евстафьевой. Проект решения по этому вопросу появился после представления районной прокуратуры о нарушении главой антикоррупционного законодательства. Однако на судьбоносное заседание, назначенное почему-то на 12-00 буднего дня, пришли только пять оппозиционных депутатов. Их оппоненты утверждают, что изложенные прокуратурой факты тоже требуют проверки.

Заседание-утренник

Обычно заседания муниципального совета "Светлановского" проходят по вечерам, так, чтобы было удобно работающим депутатам. Однако внеочередную встречу в пятницу 25 сентября внезапно назначили на полдень. Явились на нее только 5 из 18 мундепов: самовыдвиженцы Мария Воюцкая, Юрий Мазурик, Дмитрий Шуколюков, Андрей Роганков из "Справедливой России" и представитель КПРФ Ян Януш. Не было ни главы "Светлановского" Янины Евстафьевой, ни ее заместителя Сергея Хомко, ни сотрудника прокуратуры, ни представителей администрации Выборгского района, которые тоже иногда посещают местные заседания. Только депутаты и внимательно следившие за ними сотрудники аппарата совета.

На повестке дня был только один вопрос - проект решения самовыдвиженца Мазурика об удалении в отставку Евстафьевой. 3 сентября Мазурик получил копию представления районной прокуратуры (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), в котором говорится, что в октябре 2019 года Евстафьева, будучи руководителем МО "Светлановское" получала зарплату в качестве руководителя группы видеотехнологий в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Эта должность не относится к преподавательской, научной или творческой деятельности, установило ведомство, а значит совмещать ее со штатной муниципальной службой нельзя.

Прокуратура, ссылаясь на федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления", также сообщает, что данное нарушение "является основанием для удаления главы муниципального образования в отставку по инициативе депутатов". Ведомство требует применить меры для устранения нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении нарушительницы к дисциплинарной ответственности.

По словам Мазурика, главой на 16 сентября не было назначено очередное заседание совета. После этого комиссия по благоустройству потребовала от Евстафьевой собрать депутатов на внеочередное. Требование было удовлетворено - мундепы за сутки до очной встречи получили сообщения о необходимости явиться в совет в пятницу к 12-00. Депутат Шуколюков рассказал ЗАКС.Ру, что поинтересовался у главы, почему на этот раз было выбрано такое нестандартное время, но прямого ответа не получил.

В комплекте раздаточных материалов каждый пришедший депутат обнаружил проект повестки заседания, проект решения по предложенному вопросу и медицинскую маску. Копии представления прокуратуры не было. Мундепы попросили присутствовавших членов аппарата совета предоставить им этот документ, но те ответили, что представления у них нет. Их попросили показать книгу учета входящей документации, чтобы найти нужную бумагу по номеру регистрации. Но и книгу им демонстрировать отказались, сославшись на то, что в ней записаны персональные данные. После непродолжительного спора с сотрудниками аппарата, депутаты начали заседание, которое вскоре закрыли, так как кворума не было.

"Это сталинизм"

Конфликты в шестом созыве совета МО "Светлановское" возникали весь первый год его работы. Почти месяц здесь не могли выбрать главу. В состав совета после выборов 2019 года прошли только четверо единороссов, а остальные депутаты не горели желанием избирать на новый срок представителя партии власти Анатолия Кораблева, руководившего муниципалитетом с 2012 года. Администрация Выборгского района в надежде сохранить контроль над муниципалитетом провела переговоры с самовыдвиженкой Евстафьевой, решив рекомендовать совету ее кандидатуру. Евстафьеву, хоть и избравшуюся при поддержке "Умного голосования", едва ли можно было отнести к числу радикальных оппозиционеров. В итоге никаких радикальных реформ или разоблачения "подвигов" предшественников, как в некоторых других муниципалитетах, где победила оппозиция, в "Светлановском" не было. На стене местного зала заседания по-прежнему висят портреты Владимира Путина и спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

За месяцы совместной работы группа коллег по совету озвучила в адрес главы немало претензий: якобы она купила на бюджетные деньги дорогой фотоаппарат, определила себе максимально возможные надбавки, не назначила в мае внеочередное заседание и так далее. Свои жалобы депутаты писали не только районному прокурору, но и в Следственный комитет, а также губернатору Александру Беглову. Под июньским обращением к главе города подписалось рекордное количество членов совета: 12 из 18. Но обычно активное недовольство высказывает меньше половины депутатов. Дело в том, что большинство мест в представительном органе МО "Светлановское" принадлежит КПРФ. Мало того, что среди представителей этой фракции есть люди, высказывающие особое мнение, так и мнение большинства "красных" муниципалов время от времени меняется. Например, в октябре благодаря их голосам Евстафьева стала главой, в июне они подписались под обращением за ее отставку, а уже в августе голосовали солидарно с руководителем МО по вопросам о начислении премий.

Депутат от КПРФ Владимир Ерешкин считает, что оценивать соотношение сил в совете через призму политической принадлежности некорректно. Он убежден, что в органах местного самоуправления, отвечающих преимущественно за хозяйственные вопросы, политики вообще быть не должно. Свое отсутствие на полуденном заседании совета Ерешкин объяснил ЗАКС.Ру отпуском. Он добавил, что если бы отпуска не было, то пришел бы даже в 12-00, чтобы высказаться на счет внесенного в повестку вопроса. Попытки своих коллег инициировать отставку главы депутат от КПРФ сравнил со сталинизмом:

- Я как человек воспитанный на демократических принципах не согласен с категоричными, огульными заявлениями, без прикрепленных доказательств. Это сталинизм, понимаете? Давайте прокурора пригласим, который представление вынес, главу заслушаем. Я бы предложил еще создать рабочую группу, она бы проработала этот вопрос. И потом бы мы его рассмотрели - вдруг нет никакого нарушения. А такой подход деструктирует и дискредитирует работу органа местного самоуправления, потому что люди на это смотрят.

Рассуждать о перспективах проекта решения об отставке главы Ерешкин отказался, сославшись на то, что для начала ему необходимо ознакомиться с текстом представления прокуратуры и вообще глубже погрузиться в эту тему. Однако ранее он заверил, что критиков действующей главы "Светлановского" в совете меньшинство.

- Мы работаем, не покладая рук, на благо округа. Много сил тратим, в том числе я, на патриотическое воспитание, увековечивание памяти, культуру, благоустройство. Я могу сказать и показать все, что мы сделали. А что сделали наши коллеги из "меньшинства"? Они ничего не делают - это моя позиция. И в рамках совета видно, что никаких вынесенных ими и поддержанных советом инициатив нет, - заявил депутат.

Согласно представлению прокуратуры, совет должен рассмотреть вопрос об удалении главы в отставку в течение месяца, то есть до 3 октября. В противном случае муниципалитету грозят долгие судебные разбирательства. Оппозиционные депутаты готовятся к ним уже сейчас.

- Чтобы доказать в суде, что мы как совет многократно пытались решить вопрос, мы передали в аппарат совета просьбу о назначении нового внеочередного заседания, - рассказал ЗАКС.Ру Мазурик. - Мы хотим показать, что такие попытки были многократными и что недееспособным совет признан быть не может.

Собравшиеся на полуденное заседание мундепы решили, что если до 3 октября кворум так и не соберется, Мазурик должен попросить районного прокурора добиться исполнения своего предписания через суд.

Сергей Еремеев

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