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20:17

"Удивительные вещи на грани фантастики": МИД РФ усмотрел постановку в отравлении Навального

фото ЗакС политика "Удивительные вещи на грани фантастики": МИД РФ усмотрел постановку в отравлении Навального

Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий, в котором заявило, что считает отравление политика Алексея Навального постановкой со стороны Германии.

"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело", - заявили в МИД РФ.

По версии министерство, на это "наводит целый ряд обстоятельств", в том числе оперативно заявленная на высоком уровне готовность перевести впавшего в кому Навального в Германию, участие в этом представителей немецкого правительства.

"Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", - утверждают в МИД.

Также министерство назвало "весьма сомнительной с юридической точки зрения" уликой бутылку воды, из которой Навальный пил в отеле: напомним, на ней нашли следы яда, саму бутылку вывезли из России сторонники политика. Вызвало вопросы у МИД то, что окружавшие Навального люди "по логике должны были бы серьезно пострадать", но этого не произошло. "Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", - заключили представители министерства.

По версии МИД, Германия пытается использовать ОЗХО для вмешательства во внутренние дела России. Ведомство считает, что организация превысила полномочия, когда 17 сентября опубликовало для СМИ сообщение о запросе Германии насчет оказания технического содействия.

23 сентября врачи "Шарите" выписали Навального из стационара. Он провел на лечении 32 дня, из них 24 – в коме, в которую он впал 20 августа при перелете из Томска в Москву.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

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