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20:53

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили более чем в 40 млрд рублей

фото ЗакС политика Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили более чем в 40 млрд рублей

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оценил затраты на восстановление водных ресурсов в 40 млрд рублей, еще 3,5 млрд – стоимость утраченных ресурсов в виде штрафа, передает РБК. Итого общий ущерб водным биоресурсам, который слагается из суммы штрафа и затрат на их восстановление, ВНИРО оценил в 43,5 млрд руб.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что на восстановление водной экосистемы после разлива нефтепродуктов в районе Норильска может занять 18 лет, сообщается на сайте ведомства.

"Наши ученые проводили системное исследование Норило-Пясинского бассейна и озера Пясино. Полученные результаты говорят о том, что возмещение ущерба потребует значительного времени – до 18 лет", - сказал Шестаков.

По его словам, нужно возместить запасы рыбы, выпустив порядка 9 тысяч тонн мальков. Для этого потребуется построить три завода: хариусового, сигового и осетрового, отметил чиновник.

"Мы также нашли в рыбе содержание нефтепродуктов, в связи чем можно считать ее непригодной для употребления. Мы также не исключаем мутационных изменений. Наши ученые будут отслеживать этот процесс", – уточнил Шестаков.

Напомним, в конце мая из резервуара ТЭЦ-3 из-за разгерметизации вытекло более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Эксперты назвали происшествие одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. Однако региональные власти пытались скрыть сведения о произошедшем, позже о нем узнал президент Владимир Путин, что привело его в ярость.

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