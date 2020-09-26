Жители Хабаровска в 78-й раз вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска в 78-й раз вышли на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает "Интерфакс".

Участники акции прошли шествием от площади имени Ленина. Они скандировали лозунги в поддержку Фургала, несли флаги, шары с символикой региона, плакаты и транспаранты с изображением Фургала. Автомобилисты поддерживали протестующих сигналами клаксонов.

По оценкам мэрии, к полудню по местному времени на площади собралось около 500 человек, что меньше, чем в прошлую субботу. Представители оппозиции насчитали около 2 тысяч участников к началу шествия. По словам корреспондента агентство, число протестующих по ходу шествии увеличивалось.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство в 2004-2005 годах бизнесменов в Хабаровском крае. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Евгении Зори, которого застрелили в Хабаровске в 2004 году. Фургал свою вину отрицает.