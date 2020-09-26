Число жертв катастрофы Ан-26 на Украине увеличилось до 26 человек

В Харьковской области в больнице умер один из госпитализированных после крушения военного самолета Ан-26, число жертв катастрофы увеличилось до 26, передает "Интерфакс" со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины потерпел крушение вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева. На борту находились 27 человек: 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил. Двоих человек доставили в больницу с ожогами 90% тела, умерший госпитализированный был в крайне тяжелом состоянии.

В СБУ заявили, что командир экипажа незадолго до крушения сообщал об отказе левого двигателя. По словам замглавы МВД Украины, во время переговоров с диспетчерами командир был спокоен и собирался сажать самолет на одном двигателе, передает РИА "Новости".

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране.