Спасение "Фургаломобиля" с перцовым баллончиком в Хабаровске обернулось уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении хабаровского активиста Дениса Посметюхина, участника протестов в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Алексея Петренко.

Посметюхина подозревают в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, он распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и приставов 25 сентября, когда те попытались вытащить из салона "Фургаломобиля" водителя, повредив машину, и применяли силу к активистам.

Посметюхин задержан, его доставили в управлении СК по Хабаровскому краю. Сообщается, что в его деле пять потерпевших: полицейские и судебные приставы.