Тарифы на электроэнергию в 2021 году вырастут на 5%

С июля 2021 года тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5%, на газ – на 3%, передает "Интерфакс" со ссылкой на прогнозы Минэкономразвития.

Ведомство опубликовало прогнозы индексации по тарифам в макропрогнозе на 2021-2023 годы. Документ был одобрен правительством 16 сентября. Согласно ему, регулируемые тарифы сетевых организаций для промышленности вырастут на 3%, и "в целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе" индексация тарифов на электроэнергию для населения сохранится на уровне 5% ежегодно.

Ожидается, что динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6%, в период 2021-2023 годов - не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9% до 3,5%.

Цены на газ планируется индексировать в этот период на 3% в год как для промышленности, так и для населения. В среднем размер индексации совокупного платежа за коммунальные услуги будет составлять 4% в год. При этом рост тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, как и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2021-2023 годах, сохранятся на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 года прогнозом социально-экономического развития РФ до 2024 года с ориентацией на уровень инфляции.