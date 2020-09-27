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10:56

COVID-19 обнаружили у ещё 7867 россиян: в Петербурге - 227 новых заболевших

фото ЗакС политика COVID-19 обнаружили у ещё 7867 россиян: в Петербурге - 227 новых заболевших

Согласно предоставленной оперативным штабом информации, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 7867 россиян, проживающих в 83 регионах. Таким образом, на сегодняшний день официально с начала пандемии COVID-19 подхватили 1 151 438 граждан РФ.

Зарегистрировано 99 новых смертей: за весь период с начала распространения болезни в стране от неё погибли 20 324 человека.

Излечились при этом ещё 3068 пациентов, общее число выздоровевших достигло отметки 943 218.

Традиционно, наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Москве - 2016, Петербурге - 227, Московской области - 226, Ростовской области - 188, Нижегородской области - 167.

В Северной столице COVID-19 официально подтвержден у 42 257 местных жителей, за сутки скончались ещё 9 человек (всего - 2894), а побороли болезнь 114 граждан (всего - 28 691).

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