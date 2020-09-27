В Невском районе один балкон рухнул на другой: пострадала женщина

При обрушении балкона с пятого на четвертый этаж на улице Подвойского, 50, в Невском районе пострадала женщина: её доставили в больницу с травмами лёгкой степени.

Происшествие случилось днём ранее, около 8 вечера. 40-летняя женщина вышла на площадку пожарной лестницы, после чего часть балкона отвалилась, а петербурженка провалилась на нижний этаж.

"По неустановленной причине произошло частичное разрушение цементно-стружечной плиты, уложенной на площадку, в результате чего женщина упала на четвёртый этаж, получив травмы легкой степени тяжести", - цитирует 78.ru сообщение пресс-службы администрации Невского района.

На место инцидента оперативно приехали спасатели и скорая помощь, пострадавшую отправили в больничный стационар с легкими травмами.

Добавим, дом 1972 года постройки обслуживает ЖКС №1 Невского района.