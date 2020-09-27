Пропавшую в Минске журналистку "МБХ медиа" Ольшанскую нашли в изоляторе в Жодино

Переставшая выходить на связь минувшим днем корреспондентка "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская, освещавшая акцию протеста женщин в центре Минска, находится в изоляторе временного содержания в Жодино, известил адвокат Антон Гашинский.

"Так как она была задержана в субботу, а суды начинают работать только с понедельника, предположительное время рассмотрения административного дела - понедельник. Если в воскресенье будут проходить масштабные акции и будет большое количество задержанных, то суд может пройти во вторник. Но мы будем надеяться, что это пройдет в понедельник", - пояснил Гашинский.

Адвокат предпринял попытку освободить Ольшанскую ещё днем ранее, однако потерпел фиаско.

"К сожалению, до понедельника отпустить ее не получилось, по данному делу очень плотно работаем с посольством РФ в республике Беларусь. Через дипломатические каналы пытались вытащить ее в субботу, но не получилось", - заключил Гашинский.

Сегодня, добавим, в Белоруссии должны пройти марши "народной инаугурации настоящего президента" страны Светланы Тихановской.