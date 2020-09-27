Учителей не будут заставлять проходить принудительную вакцинацию от COVID-19

Сотрудников российских школ не станут заставлять проходить принудительную вакцинацию от коронавируса, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

Изначально учителям рекомендовали сделать прививки от гриппа, а уже затем привиться от COVID-19. При этом вовремя сделанная прививка поможет организму легче перенести грипп, а следовательно может снизить риск заболевания двумя инфекциями одновременно - и гриппом, и коронавирусом.

Массовые поставки отечественной вакцины от коронавируса начнутся уже в сентябре. В первую очередь вакцины будут отгружаться для медицинских работников и педагогов. Вакцинация будет абсолютно добровольной.

Антивирусная вакцина, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Прививку уже сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно пройдет третья фаза клинических исследований вакцины. Препарат "Спутник V" уже поступил в гражданский оборот.