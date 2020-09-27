18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:45

Учителей не будут заставлять проходить принудительную вакцинацию от COVID-19

фото ЗакС политика Учителей не будут заставлять проходить принудительную вакцинацию от COVID-19

Сотрудников российских школ не станут заставлять проходить принудительную вакцинацию от коронавируса, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

Изначально учителям рекомендовали сделать прививки от гриппа, а уже затем привиться от COVID-19. При этом вовремя сделанная прививка поможет организму легче перенести грипп, а следовательно может снизить риск заболевания двумя инфекциями одновременно - и гриппом, и коронавирусом.

Массовые поставки отечественной вакцины от коронавируса начнутся уже в сентябре. В первую очередь вакцины будут отгружаться для медицинских работников и педагогов. Вакцинация будет абсолютно добровольной.

Антивирусная вакцина, разработанная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Прививку уже сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу. Старт массовой вакцинации намечен на октябрь, при этом одновременно пройдет третья фаза клинических исследований вакцины. Препарат "Спутник V" уже поступил в гражданский оборот.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:07 Беглов: Петербург делает акцент на внутренний туризм

14:11 Группа активистов собралась у "Галереи" ругаться на Беглова

10:56 COVID-19 обнаружили у ещё 7867 россиян: в Петербурге - 227 новых заболевших

26 сентября, 16:47 В Кремле анонсировали расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

26 сентября, 12:10 В России зафиксировали еще 7,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 232 - в Петербурге

25 сентября, 18:26 Госпиталь в "Ленэкспо" готовят к приему пациентов с коронавирусом в октябре

25 сентября, 16:47 Стену памяти погибшим от COVID-19 врачам пока оставят на Малой Садовой

25 сентября, 16:31 Умершего от коронавируса депутата Госдумы Агаева похоронили в Чечне

25 сентября, 15:20 СМИ: "Аэрофлот" возобновит полеты в Чехию с 1 октября

25 сентября, 13:09 Миронов ждет от правительства регулировки цен на препараты от коронавируса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:06 "Берега попутали": Петербургский художник придумал ироничные гербы городских районов

17:40 В Белоруссии против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты

17:34 "Ему главное усами пошевелить красиво": за что Беглова ругали на "немитинге"

16:40 Полиция выписала протокол активисту, гулявшему по Москве в футболке с изображением Навального

16:07 Беглов: Петербург делает акцент на внутренний туризм

15:15 Петербургские "немитинги" хотят проводить каждый месяц

14:55 Президент Франции поддержал белорусские протесты, призвав Лукашенко уйти в отставку

14:11 Группа активистов собралась у "Галереи" ругаться на Беглова

13:45 Учителей не будут заставлять проходить принудительную вакцинацию от COVID-19

12:40 Пропавшую в Минске журналистку "МБХ медиа" Ольшанскую нашли в изоляторе в Жодино

11:45 В Невском районе один балкон рухнул на другой: пострадала женщина

10:56 COVID-19 обнаружили у ещё 7867 россиян: в Петербурге - 227 новых заболевших

10:31 Белорусы намерены провести "народную инаугурацию" Тихановской

26 сентября, 17:53 Тарифы на электроэнергию в 2021 году вырастут на 5%

26 сентября, 16:47 В Кремле анонсировали расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru