Группа активистов собралась у "Галереи" ругаться на Беглова

Акция "Стоп Беглов" началась 27 сентября в Петербурге рядом с торгово-развлекательным центром "Галерея".

В ней участвует 10 активистов, в том числе основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, руководитель петербургского штаба Федеративной партии Александра Бруссер и Алла Андреева, несколько лет координировавшая сообщество обманутых дольщиков группы компаний "Город".

Ранее они подавали заявку на проведение митинга в этот день. Однако Смольный согласовывать его отказался, сославшись на ограничения в связи с коронавирусной пандемией. Тогда организаторы созвали акцию, которую назвали "немитинг". В ходе этого мероприятия активисты намерены на камеру высказаться о работе Александра Беглова на посту главы города.

Напомним, в сентябре исполнился год с момента вступления Беглова в должность губернатора.

Сергей Еремеев

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