Петербургские "немитинги" хотят проводить каждый месяц

Уличные акции, в ходе которых представители разных социальных и политических инициатив в прямом эфире высказываются на камеру по актуальным проблемам, будут проводить раз в месяц. Об этом объявил член Либертарианской партии Алексей Николаев в завершении первого подобного мероприятия 27 сентября.

Акция состоялась у торгово-развлекательного центра "Галерея" и была посвящена первому году правления Александра Беглова в должности губернатора Петербурга. Поочередно выступили 10 человек. Поскольку митинговать им не разрешил Смольный, акцию назвали "немитинг".

Сотрудники полиции тоже снимали выступавших на камеры, однако проведению мероприятия не препятствовали.

Сергей Еремеев

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