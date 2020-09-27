В Белоруссии против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты

В Гомеле силовики применили против мирных демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты: один облаченный в черное "правоохранитель" параллельно предупредительно стрелял в воздух из автомата, информирует "Интерфакс" и Telegram-канал NEXTA.

"Один сотрудник ОМОНа стрелял вверх с помощью специальной ракетницы", - уточнили в пресс-службе гомельского ГУВД.

Ранее сегодня по всей Белоруссии начались очередная серия протестов, в стране появились перебои с интернетом. Один из местных операторов мобильной связи объяснил это приказом "уполномоченных государственных органов".

Утром в центр Минска начали стягивать боевую технику. Всего же к данному часу в республиканском МВД отчитались о более 100 задержанных.