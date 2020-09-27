"Ему главное усами пошевелить красиво": за что Беглова ругали на "немитинге"

В центре Петербурга в воскресенье, 27 сентября, впервые состоялась полуонлайн-акция. Городские активисты по очереди в прямом эфире критиковали политику губернатора Александра Беглова по тем или иным вопросам. Сами они называли происходящее "немитингом", поскольку митинг провести им не разрешили.

Ограничения властями прав граждан на выражение своего мнения не раз порождали альтернативные формы протеста. В 2015 году в Испании тысячи голограмм "митинговали" против принятия закона, запрещающего проводить публичные акции без предварительного согласования. Начавшаяся в первой половине 2020 года пандемия коронавируса заставила на время уйти с улиц противников президента Бразилии Жаира Болсонару. Вместо участия в демонстрациях люди начали выражать свое недовольство, стуча по вечерам в пустые кастрюли на балконах своих квартир. Другой популярной формой протеста стало проектирование лозунгов на стены домов. Польский сейм в разгар периода самоизоляции и запретов на уличные акции решил принять закон, ограничивающий право женщин на аборт. В ответ автомобилистки на своих машинах с антиконсервативными лозунгами на стеклах перекрыли один из центральных проспектов Варшавы.

Конечно, по всему миру проходили онлайн-митинги в Zoom, наиболее очевидная форма альтернативного протеста. Почти везде они уже ушли в прошлое - антиковидные ограничения для публичных акций в большинстве стран либо сняли официально, либо просто стали игнорировать сами протестующие. В России публично выражать недовольство по-прежнему нельзя и здесь онлайн-формат акций пользуется успехом. Участники сразу нескольких петербургских общественно-политических инициатив открыли его новый подвид.

В воскресенье, 27 сентября, они провели "немитинг" у торгового центра "Галерея". Акция, в ходе которой всячески критиковали губернатора Александра Беглова, продлилась ровно один час.

Провести ее изначально планировали официально - организаторы подавали в Смольный заявки то на митинг "Стоп Беглов", то на спортивное мероприятие "Бегловик", но получали отказы. Устраивать даже небольшие акции с целью выражения мнения в Петербурге по-прежнему нельзя, хотя праздники и другие крупные скопления народа по другим, не связанным с политикой поводам, в городе разрешены.

Заявители "Стоп Беглов" решили собрать протестное ядро - тех, кто мог бы выступить на акции, если бы ее согласовали, - и дать им выступить перед камерами. Вещали прямо с улицы на трех протестных интернет-площадках.

Некоторые выступавшие обращались лично к Беглову, полагая, видимо, что до него видео тоже дойдет. Но большинство апеллировало к подписчикам-единомышленником. Чаще всего губернатора и власть в целом ругали за закрытость. Запрет митингов, по мнению выступавших, связан не с коронавирусом, а с боязнью критики. Участник "Открытой России" Александр Федосеев обвинил Беглова в том, что тот неохотно идет на контакт с представителями гражданского общества по проблемным вопросам. Основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански привел конкретный пример. Он отметил, что губернатор накануне побывал на Юго-Западной ТЭЦ, но не высказался ни о незаконной свалке, действующей рядом с ней, ни о конфликте вокруг этого полигона.

Автор Telegram-канала "ЯГражданин" Сергей Беляев вспомнил о задержаниях участников уличных акций и рассказал о своем друге "бессрочнике" Евгении Мусине, который за год, по словам выступавшего, 50 раз попадал в отделения за одиночные пикеты. Свое выступление Беляев закончил лозунгом эсеров столетней давности: "В борьбе обретешь ты право свое".

Очень много говорили о предвыборных обещаниях главы города. По этому поводу было что сказать, например, у защитников Пулковской обсерватории и Муринского парка. Борец за обсерваторию и координатор "Зеленой коалиции" Александр Шумилов назвал петербургского градоначальника "наихудшей формой пиар-губернатора". Обвинения в самопиаре озвучивали и другие выступавшие.

- Беглов забил вообще на город. Ему главное усами пошевелить красиво по телевизору, - заявила Алла Андреева, много лет кординировавшая движение обманутых дольщиков ГК "Город", но на "немитинге" выступившая как противница нелегальной торговли.

Андреева напомнила о нападении на еще одного борца с уличными торговцами Александра Виноградова. По ее мнению, помимо уже задержанных лиц, подозреваемых в избиении, были еще заказчики атаки на активиста, которых искать никто не стал.

Беглову припомнили плохую уборку города от снега позапрошлой зимой, его критиковали за ежегодное повышение платы за проезд в общественном транспорте и нехватку родильных домов в северных районах города.

- Роженицы - не те люди, которые выйдут на улицу с плакатами, у них полно других проблем, - заметила активистка Марианна Бакан.

Помимо протестных блогеров акцию снимали на камеры сотрудники полиции. Они почему-то решили держаться от активистов подальше и за час виртуальной критики в адрес Беглова ни разу не подошли к собравшимся. Участники мероприятия остались довольны обкаткой нового формата встреч. По завершению акции они сделали совместное фото, предварительно договорившись устраивать "немитинги" раз в месяц.

Сергей Еремеев

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