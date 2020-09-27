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17:34

"Ему главное усами пошевелить красиво": за что Беглова ругали на "немитинге"

В центре Петербурга в воскресенье, 27 сентября, впервые состоялась полуонлайн-акция. Городские активисты по очереди в прямом эфире критиковали политику губернатора Александра Беглова по тем или иным вопросам. Сами они называли происходящее "немитингом", поскольку митинг провести им не разрешили.

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Ограничения властями прав граждан на выражение своего мнения не раз порождали альтернативные формы протеста. В 2015 году в Испании тысячи голограмм "митинговали" против принятия закона, запрещающего проводить публичные акции без предварительного согласования. Начавшаяся в первой половине 2020 года пандемия коронавируса заставила на время уйти с улиц противников президента Бразилии Жаира Болсонару. Вместо участия в демонстрациях люди начали выражать свое недовольство, стуча по вечерам в пустые кастрюли на балконах своих квартир. Другой популярной формой протеста стало проектирование лозунгов на стены домов. Польский сейм в разгар периода самоизоляции и запретов на уличные акции решил принять закон, ограничивающий право женщин на аборт. В ответ автомобилистки на своих машинах с антиконсервативными лозунгами на стеклах перекрыли один из центральных проспектов Варшавы. 

Конечно, по всему миру проходили онлайн-митинги в Zoom, наиболее очевидная форма альтернативного протеста. Почти везде они уже ушли в прошлое - антиковидные ограничения для публичных акций в большинстве стран либо сняли официально, либо просто стали игнорировать сами протестующие. В России публично выражать недовольство по-прежнему нельзя и здесь онлайн-формат акций пользуется успехом. Участники сразу нескольких петербургских общественно-политических инициатив открыли его новый подвид. 

В воскресенье, 27 сентября, они провели "немитинг" у торгового центра "Галерея". Акция, в ходе которой всячески критиковали губернатора Александра Беглова, продлилась ровно один час. 

Провести ее изначально планировали официально - организаторы подавали в Смольный заявки то на митинг "Стоп Беглов", то на спортивное мероприятие "Бегловик", но получали отказы. Устраивать даже небольшие акции с целью выражения мнения в Петербурге по-прежнему нельзя, хотя праздники и другие крупные скопления народа по другим, не связанным с политикой поводам, в городе разрешены.  

Заявители "Стоп Беглов" решили собрать протестное ядро - тех, кто мог бы выступить на акции, если бы ее согласовали, - и дать им выступить перед камерами. Вещали прямо с улицы на трех протестных интернет-площадках.

Некоторые выступавшие обращались лично к Беглову, полагая, видимо, что до него видео тоже дойдет. Но большинство апеллировало к подписчикам-единомышленником. Чаще всего губернатора и власть в целом ругали за закрытость. Запрет митингов, по мнению выступавших, связан не с коронавирусом, а с боязнью критики. Участник "Открытой России" Александр Федосеев обвинил Беглова в том, что тот неохотно идет на контакт с представителями гражданского общества по проблемным вопросам. Основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански привел конкретный пример. Он отметил, что губернатор накануне побывал на Юго-Западной ТЭЦ, но не высказался ни о незаконной свалке, действующей рядом с ней, ни о конфликте вокруг этого полигона.

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Автор Telegram-канала "ЯГражданин" Сергей Беляев вспомнил о задержаниях участников уличных акций и рассказал о своем друге "бессрочнике" Евгении Мусине, который за год, по словам выступавшего, 50 раз попадал в отделения за одиночные пикеты. Свое выступление Беляев закончил лозунгом эсеров столетней давности: "В борьбе обретешь ты право свое".

Очень много говорили о предвыборных обещаниях главы города. По этому поводу было что сказать, например, у защитников Пулковской обсерватории и Муринского парка. Борец за обсерваторию и координатор "Зеленой коалиции" Александр Шумилов назвал петербургского градоначальника "наихудшей формой пиар-губернатора". Обвинения в самопиаре озвучивали и другие выступавшие. 

- Беглов забил вообще на город. Ему главное усами пошевелить красиво по телевизору, - заявила Алла Андреева, много лет кординировавшая движение обманутых дольщиков ГК "Город", но на "немитинге" выступившая как противница нелегальной торговли.

Андреева напомнила о нападении на еще одного борца с уличными торговцами Александра Виноградова. По ее мнению, помимо уже задержанных лиц, подозреваемых в избиении, были еще заказчики атаки на активиста, которых искать никто не стал.

Беглову припомнили плохую уборку города от снега позапрошлой зимой, его критиковали за ежегодное повышение платы за проезд в общественном транспорте и нехватку родильных домов в северных районах города.

- Роженицы - не те люди, которые выйдут на улицу с плакатами, у них полно других проблем, - заметила активистка Марианна Бакан. 

Помимо протестных блогеров акцию снимали на камеры сотрудники полиции. Они почему-то решили держаться от активистов подальше и за час виртуальной критики в адрес Беглова ни разу не подошли к собравшимся. Участники мероприятия остались довольны обкаткой нового формата встреч. По завершению акции они сделали совместное фото, предварительно договорившись устраивать "немитинги" раз в месяц.  


Сергей Еремеев


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