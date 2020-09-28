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10:59

Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

фото ЗакС политика Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

Скончался известный советский правозащитник, диссидент и основатель Московской Хельсинкской группы диссидент Юрий Орлов, известили в организации.

"Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением. Мы скорбим с его родными и близкими и выражаем уважение его памяти и его делу", - отмечается в послании МХГ.

Московская Хельсинкская группа была учреждена в мае 1976 года. Тогда же Орлова отправили под арест, через два года приговорив его к семи годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки по статье 70 УК РСФСР ("Антисоветская агитация и пропаганда").

В 1986 году правозащитника выслали из СССР в обмен на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова.

МХГ является старейшей из ныне действующих в России правозащитных организаций.

Фото: Николай Подосокорский / Facebook

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