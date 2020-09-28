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11:10

Суд вызвал главу ИКМО "Дворцовый округ" для дачи пояснений по делу об отмене мунвыборов

фото ЗакС политика Суд вызвал главу ИКМО "Дворцовый округ" для дачи пояснений по делу об отмене мунвыборов

Куйбышевский районный суд 28 сентября продолжил рассмотрение дела об отмене муниципальных выборов на участке №2180 в МО "Дворцовый округ" по иску экс-кандидата в мундепы от КПРФ Дмитрия Чистова, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Представительница Чистова и юрист коммунистической партии Татьяна Дьячкова ходатайствовала о вызове главы избирательной комиссии муниципального образования Евгения Малаева для того, чтобы он пояснил, как он получал избирательную документацию УИК №1280 и в каком виде были документы. Дьячкова на заседании отметила, что глава участковой комиссии говорила о перевязывании бюллетеней веревкой, а на просмотренном на прошлом заседании видео видно, что в упаковке бумаг присутствует скотч. Также Дьячкова указала на то, что на представленном стороной ИКМО акте о погашённых бюллетенях не указано время, только дата - 8 сентября. При этом, подсчёт голосов по муниципальным выборам на УИК №1820 начался только около 4:00 утра в ночь на 9 сентября, заявила юрист КПРФ.

Судья согласилась вызвать Малаева для дачи пояснений и попросила представителя ИКМО сообщить главе комиссии, что его очень ждут. Следующее заседание назначено на 7 октября. 

Напомним, после муниципальных выборов 2019 года УИК №1280 подсчитал голоса, но выявил расхождения в цифрах и не подвёл итоги голосования. Вышестоящая ИКМО признала незаконным такое воздействие участкового избиркома и сама посчитала голоса. КПРФ настаивает на том, что ИКМО в таком случае не имело право подводить итоги выборов - их необходимо было признать несостоявшимися. Дьячкова пояснила, что при подсчёте голосов на УИК Чистов проходил в совет, но при подведении итогов ИКМО вместо него прошла кандидатка от "Единой России" Елена Байбуз.

София Саттарова

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