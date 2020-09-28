Суд вызвал главу ИКМО "Дворцовый округ" для дачи пояснений по делу об отмене мунвыборов

Куйбышевский районный суд 28 сентября продолжил рассмотрение дела об отмене муниципальных выборов на участке №2180 в МО "Дворцовый округ" по иску экс-кандидата в мундепы от КПРФ Дмитрия Чистова, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Представительница Чистова и юрист коммунистической партии Татьяна Дьячкова ходатайствовала о вызове главы избирательной комиссии муниципального образования Евгения Малаева для того, чтобы он пояснил, как он получал избирательную документацию УИК №1280 и в каком виде были документы. Дьячкова на заседании отметила, что глава участковой комиссии говорила о перевязывании бюллетеней веревкой, а на просмотренном на прошлом заседании видео видно, что в упаковке бумаг присутствует скотч. Также Дьячкова указала на то, что на представленном стороной ИКМО акте о погашённых бюллетенях не указано время, только дата - 8 сентября. При этом, подсчёт голосов по муниципальным выборам на УИК №1820 начался только около 4:00 утра в ночь на 9 сентября, заявила юрист КПРФ.

Судья согласилась вызвать Малаева для дачи пояснений и попросила представителя ИКМО сообщить главе комиссии, что его очень ждут. Следующее заседание назначено на 7 октября.

Напомним, после муниципальных выборов 2019 года УИК №1280 подсчитал голоса, но выявил расхождения в цифрах и не подвёл итоги голосования. Вышестоящая ИКМО признала незаконным такое воздействие участкового избиркома и сама посчитала голоса. КПРФ настаивает на том, что ИКМО в таком случае не имело право подводить итоги выборов - их необходимо было признать несостоявшимися. Дьячкова пояснила, что при подсчёте голосов на УИК Чистов проходил в совет, но при подведении итогов ИКМО вместо него прошла кандидатка от "Единой России" Елена Байбуз.

София Саттарова