Полиция проверила все станции петербургского метро после сообщения о "минировании"

Сотрудники правоохранительных органов изучили обстановку на всех станциях петербургского метрополитена после поступившего на пульт полиции сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в составах на красной, зелёной и оранжевой линиях, информирует 78.ru.

Угрожающее послание пришло на электронную почту филиалов городской подземки днём ранее. Полицейские оперативно проверили все станции, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Эвакуацию пассажиров и работников метро было решено не проводить. К проверке привлекли 58 правоохранителей.