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12:30

Суд признал законным отказ в жалобе ФБК на бездействие СК из-за отравления Навального

фото ЗакС политика Суд признал законным отказ в жалобе ФБК на бездействие СК из-за отравления Навального

Городской суд Москвы оставил в силе решение Басманного суда, отклонившего жалобу Фонда борьбы с коррупцией на бездействие Следственного комитета из-за отравления Алексея Навального, делится "МБХ медиа".

Руководитель юротдела ФБК Вячеслав Гимади в ходе заседания указал на то, что ещё 20 августа сразу после получения сообщения об ухудшении самочувствия политика обратился в СК с заявлением.

"Установленный статьей 144 УПК срок истек 23 августа. СК в соответствии с 145 УПК должен был принять решение", - отметил юрист.

Гимади добавил также, что закон об обращениях граждан не может быть применён в данном случае, так как по заявлениям об уголовных делах должен применяться УПК. Он также обратил внимание суда, что власти Германии и нескольких других европейских стран установили, что Навальный был отравлен боевым токсином из группы "Новичок", поэтому заявление ФБК должно было быть рассмотрено именно как заявление о преступлении.

Несмотря на доводы юриста, прокурор попросил в удовлетворении апелляции отказать. Судья со стороной обвинения согласилась.

Теперь ФБК будет изучать возможность обращения в ЕСПЧ.

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