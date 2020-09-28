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16:48

Полуголого мундепа поселка Комарово задержали по подозрению в убийстве жены

фото ЗакС политика Полуголого мундепа поселка Комарово задержали по подозрению в убийстве жены

Муниципального депутата МО "Поселок Комарово" Игоря Шокина задержали по подозрению в убийстве жены, сообщают "Фонтанка.ру" и Znak.com со ссылкой на источники.

Следственный комитет сообщил, что 28 сентября в одном из частных домов в Комарово было обнаружено тело 61-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти, в качестве подозреваемого задержан ее супруг. Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным изданий, речь идет именно об Игоре Шокине: сообщается, что его нашли в одних трусах неподалеку от его дома, где и была найдена мертвой ее жена. Предположительным орудием убийства называют нож.

Шокин стал депутатом в 2019 году, он участвовал в выборах как самовыдвиженец. В ходе предвыборной кампании он рассказывал, что живет в Комарово с 1988 года, и там встретил супругу Татьяну, с которой прожил более 30 лет.

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