Суд приостановил рассмотрение иска экс-мундепов МО "Новоизмайловское" к Горизбиркому

Санкт-Петербургский городской суд 28 сентября приостановил рассмотрение иска бывших муниципальных депутатов МО "Новоизмайловское" по оспариванию решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которым она передала мандаты мундепов от одних лиц другим.

Иск подали потерявшие места в совете представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерий Жилкин, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженками Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович. Вместо них мандаты получили самовыдвиженцы Андрей Стариков, Максим Петров, Олег Соловьев, Дмитрий Коль и кандидаты от КПРФ Владимир Локтев и Галина Кукарцева. Ранее они добились этого через суд, а избирком муниципального образования не принимал решения о передаче им полномочий мундепов. Тогда Стариков, Петров, Кукарцева и Локтев подали жалобу в ГИК, который рассмотрел ее и передал им мандаты.

Как заявил на заседании Горсуда представитель истцов Иван Ефимов, Горизбирком вообще не должен был рассматривать жалобу - так как их могут подавать только кандидаты, а они на тот момент уже ими не являлись. Этот статус теряется после публикации результатов голосования, уточнил Ефимов. Представитель Горизбиркома и член комиссии Олег Зацепа заявил, что у ГИКа не было оснований считать, что ИКМО все же исполнит решение. Старый состав этого не сделал и был распущен, новый - так и не смог собраться в полном составе, пояснил Зацепа. При этом, по его словам, у Горизбиркома была необходимость защитить избирательные права.

Ефимов также указал на то, что ГИК принял своё решение тогда, когда аналогичные обстоятельства рассматривались в Московском районном суде - иск к ИКМО, что она должна передать мандаты выигравшим суды кандидатам. Горизбирком из-за этого дела должен был приостановить рассмотрение жалобы, отметил представитель истцов. Зацепа ответил, что Горизбирком на тот момент не знал о судебном разбирательстве. Районный суд решение вынес, но на него подана апелляция. Так как обстоятельства в обоих делах аналогичны, судья Горсуда решила пока иск бывших муниципальных депутатов не рассматривать и дождаться решения своего коллеги - иначе могут быть приняты два противоположных решения.

София Саттарова