18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:18

Депутат ЗакСа Коваль останется в СИЗО до 28 декабря

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Коваль останется в СИЗО до 28 декабря

Приморский районный суд 28 сентября продлил арест депутату Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Роману Ковалю, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Парламентарий останется в следственном изоляторе "Кресты" до 28 декабря 2020 года включительно.

В ходе заседания суд приобщил к материалам дела расшифровки разговоров между Ковалем, его бывшим помощником Андреем Гришиным и предпринимателем Михаилом Лихолетовым, который, проходит по делу свидетелем.

Записи были сделаны в рамках оперативно-разыскных мероприятий 6 сентября, 23 декабря и 21 января, сообщила следователь Светлана Милохова. Судья Юрий Васильев зачитал выдержки из расшифровок. В них упоминались некие денежные суммы и медицинские учреждения.

Суд отказался приобщать к материалам дела ответ председателя Заксобрания Вячеслава Макарова на запрос адвоката Коваля Татьяны Журавлевой. По словам Журавлевой, в этом документе говорится, что Коваль не вносил поправок в бюджет на 2018 год.

Отметим, что во время утверждения проекта бюджета на 2018 год одним пакетом приняли поправку губернатора и фракции "Единая Россия". Пресс-служба ЗакСа в конце 2017 года частично персонифицировала поправку единороссов, указав депутатов, внесших свои предложения. Среди них был и Коваль. 

Кроме того, из ответа Макарова становится ясно, что депутат не наделен полномочиями по принятию решений, обязательных для исполнения гражданами и организациями, отметила защитница.

Также суду были представлены положительные характеристики и многочисленные благодарственные письма и грамоты на имя Коваля. В том числе бумаги от Законодательного собрания города, петербургского отделения "Единой России", ветеранов Росгвардии, муниципалитета "Сосновая Поляна" и Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Письмо от епархии Судья Юрий Васильев отказался приобщать к материалам дела, сославшись на то, что Россия - светское государство, а вероисповедание - личное дело каждого.

Защита депутата ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Согласие на предоставление жилья парламентарию дали его мать и брат супруги.

Коваль эту просьбу поддержал и отметил, что сам заинтересован в скорейшем завершении уголовного дела. Он добавил, что никогда не привлекался не только к уголовной, но и к административной ответственности.

- Даже за переход дороги на красный свет, - добавил депутат.

Напомним, оперативные сотрудники  ФСБ задержали Коваля 30 июля в квартире, где он проживал со своей семьей. По версии следствия, единоросс содействовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью внесения так называемой депутатской поправки в бюджет Петербурга на 2018 год. Получавшие субсидии медорганизации заключали контракты с фирмами предпринимателя Лихолетова, который делился с депутатом "откатами" , считает следствие.

В материалах дела есть протокол допроса Лихолетова, на котором бизнесмен сообщил, что парламентарий получил от него 16,911 млн рублей, в том числе автомобилем Audi Q7. Деньги предприниматель якобы передавал через помощника Коваля Андрея Гришина, которого также отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1). Гришина задержали во время получения 2 млн рублей от Лихолетова. Позже бывший помощник депутата заявил в суде, что эти деньги были долгом, который ему возвращал бизнесмен.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:42 Бывшему помощнику депутата Коваля продлили арест

31 августа, 20:00 "Не самый худший представитель общества": как пытались отменить арест депутату Ковалю

31 августа, 12:16 Петербургского депутата Коваля оставили под арестом

25 августа, 13:13 Экс-помощника депутата Коваля оставили в СИЗО

25 августа, 11:11 Обжалование ареста петербургского депутата Коваля отложили на шесть дней

7 августа, 20:24 Милонов призвал петербургских депутатов раскрывать цели, на которые идет их бюджетная поправка

5 августа, 16:53 Защита подала жалобу на арест экс-помощника депутата Коваля

5 августа, 14:58 В Смольном не считают правильным лишать депутатов возможности бюджетных поправок

1 августа, 16:48 "Поправки вносились другим депутатом": Первые подробности дела единоросса Коваля

1 августа, 0:12 Бывшего помощника депутата Коваля поместили в СИЗО


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:42 Бывшему помощнику депутата Коваля продлили арест

19:15 Беглов призвал чиновников готовиться к переходу на удаленку из-за коронавируса

18:53 Экс-зампреда правления банка "Таврический" оставили под арестом до середины декабря

18:42 Депутат из Ленобласти Владимир Петров отказался от карьеры парламентария

18:18 Депутат ЗакСа Коваль останется в СИЗО до 28 декабря

18:02 Верховный суд Карелии отказался передать дело историка Дмитриева в другой регион

17:31 Суд приостановил рассмотрение иска экс-мундепов МО "Новоизмайловское" к Горизбиркому

17:23 Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

16:48 Муниципал: Полуголого мундепа поселка Комарово задержали по подозрению в убийстве жены

16:31 Суд признал законным требования заблокировать статью "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

15:50 Песков счел предметом особого внимания рост числа зараженных коронавирусом в России

15:23 Под Мурманском открыли мост взамен обрушившегося из-за паводка

14:51 Задержанную в Минске журналистку "МБХ медиа" отпустили из изолятора со штрафом

14:25 Главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич уходит из проекта

14:03 Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru