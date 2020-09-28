Депутат из Ленобласти Владимир Петров отказался от карьеры парламентария

Депутат Загривского поселения Сланцевского района Владимир Петров сложил свои полномочия, передает 47news.

По словам Петрова, он намерен сосредоточиться на работе зампредседателя Общественной палате. По его словам, он "получил должность и вынужден был выбирать". Напомним, летом Петров сдал мандат депутата ЗакСа Ленобласти, объяснив это тем, что это позволит избежать претензий со стороны прокуратуры из-за зарубежных активов.

Депутат Петров знаменит своими нестандартными инициативами: предлагал возобновить расследование обстоятельств смерти поэта Александра Пушкина; предлагал вернуть на российские банкноты изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату; присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры; настаивал на том, чтобы в цирковых представлениях перестали выступать животные, и многое другое.

фото: ЗакС Ленобласти