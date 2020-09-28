Экс-зампреда правления банка "Таврический" оставили под арестом до середины декабря

Смольнинский суд Петербурга продлил срок ареста бывшему зампредседателя правления банка "Таврический" Дмитрию Гаркуше до 16 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, Гаркуше предъявлено обвинение в 10 эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он и экс-председатель правления банка Сергей Сомов похитили не менее 450 млн рублей, используя ООО "Милан" в качестве компании-заемщика для фикивных сделок по импорту производственного оборудования для изготовления "пресс-форм для производства стеклянных бутылок".

Следователи полагают, что через Гаркушу, который подписывал распоряжения на выдачу кредитов, фигуранты дела заключили кредитный договор с фирмой на 66 млн рублей, получили деньги и распорядились ими по своему усмотрению. И это – лишь один из десяти эпизодов, считает следствие.

Гаркушу задержали в конце июля, он не признает свою вину. По словам следователей, Гаркуша пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть улики.