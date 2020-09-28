18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:15

Беглов призвал чиновников готовиться к переходу на удаленку из-за коронавируса

фото ЗакС политика Беглов призвал чиновников готовиться к переходу на удаленку из-за коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании правительства города попросил чиновников представить предложения о возможности перевода бюджетников, сотрудников Смольного и районных администраций на удаленный режим работы из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

"Прошу вас представить предложения о возможности перевода на дистанционную работу сотрудников возглавляемых вами комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений, а также дать такую рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми вы взаимодействуете", - сказал Беглов.

По словам Беглова, в Петербурге рост заболеваемости коронавирусом не такой значительный, как в некоторых других регионах, но каждый день заболевают более чем по 200 человек. Он заявил, что система здравоохранения "справляется с ситуацией, положение сейчас стабильное".

Также Беглов призвал чаще напоминать петербуржцам о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и "другие санитарные меры". Масочный режим в городе продлен до 11 октября.

Массовая вакцинация от коронавируса в Петербурге начнется по мере "увеличения производства и накопления информации от исследований" о вакцине, сообщил Беглов. "Я сам готов сделать эту прививку", - заявил он.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:42 Бывшему помощнику депутата Коваля продлили арест

19:15 Беглов призвал чиновников готовиться к переходу на удаленку из-за коронавируса

18:53 Экс-зампреда правления банка "Таврический" оставили под арестом до середины декабря

18:42 Депутат из Ленобласти Владимир Петров отказался от карьеры парламентария

18:18 Депутат ЗакСа Коваль останется в СИЗО до 28 декабря

18:02 Верховный суд Карелии отказался передать дело историка Дмитриева в другой регион

17:31 Суд приостановил рассмотрение иска экс-мундепов МО "Новоизмайловское" к Горизбиркому

17:23 Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

16:48 Муниципал: Полуголого мундепа поселка Комарово задержали по подозрению в убийстве жены

16:31 Суд признал законным требования заблокировать статью "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

15:50 Песков счел предметом особого внимания рост числа зараженных коронавирусом в России

15:23 Под Мурманском открыли мост взамен обрушившегося из-за паводка

14:51 Задержанную в Минске журналистку "МБХ медиа" отпустили из изолятора со штрафом

14:25 Главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич уходит из проекта

14:03 Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru