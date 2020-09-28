Беглов призвал чиновников готовиться к переходу на удаленку из-за коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании правительства города попросил чиновников представить предложения о возможности перевода бюджетников, сотрудников Смольного и районных администраций на удаленный режим работы из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

"Прошу вас представить предложения о возможности перевода на дистанционную работу сотрудников возглавляемых вами комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений, а также дать такую рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми вы взаимодействуете", - сказал Беглов.

По словам Беглова, в Петербурге рост заболеваемости коронавирусом не такой значительный, как в некоторых других регионах, но каждый день заболевают более чем по 200 человек. Он заявил, что система здравоохранения "справляется с ситуацией, положение сейчас стабильное".

Также Беглов призвал чаще напоминать петербуржцам о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и "другие санитарные меры". Масочный режим в городе продлен до 11 октября.

Массовая вакцинация от коронавируса в Петербурге начнется по мере "увеличения производства и накопления информации от исследований" о вакцине, сообщил Беглов. "Я сам готов сделать эту прививку", - заявил он.

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