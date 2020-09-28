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28 сентября, 19:49

"Риски, дорогие друзья, сохраняются": Путин призвал россиян соблюдать коронавирусные ограничения

фото ЗакС политика "Риски, дорогие друзья, сохраняются": Путин призвал россиян соблюдать коронавирусные ограничения

Президент Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета обратился к россиянам, призвав их соблюдать ограничительные меры в свете эпидемии коронавируса, чтобы избежать введения жестких ограничений, передает РИА "Новости".

Путин заявил, что теперь о коронавирусе – "этой опасной болезни" - известно "гораздо больше, чем еще несколько месяцев тому назад".

"Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать, я уже говорил об этом совсем недавно, к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практики ограничений", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "борьба с эпидемией еще далеко на закончена, она продолжается", и "расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя".

"Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами", - добавил Путин.

В последнюю неделю в России ежедневно регистрируется по 7-8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На 28 сентября за все время эпидемии зафиксировали 1,15 млн заболевших, из них 943 тысячи пациентов уже излечились.

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