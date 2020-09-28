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28 сентября, 20:21

Германия получила третий запрос от России по отравлению Навального

фото ЗакС политика Германия получила третий запрос от России по отравлению Навального

Германия получила третий запрос от России об оказании правовой помощи по отравлению Алексея Навального, передает ТАСС.

По словам представителя немецкого минюста, запрос был получен вечером в пятницу, 25 сентября, его содержание пока не разглашается.

Немецкие власти продолжают изучать еще два запроса России по инциденту с Навальным. Генпрокуратура ранее просила ответить почти на 20 вопросов о лечении политика, его диагнозе, результатах экспертизы, а также передать копию медкарты и биологический материал для сравнительного исследования. Также российские органы просили предоставить возможность опросить Навального. Насчет первого запроса управление юстиции Берлина заявило, что ответы на вопросы можно дать только при согласии самого Навального.

23 сентября врачи "Шарите" выписали Навального из стационара. Он провел на лечении 32 дня, из них 24 – в коме, в которую он впал 20 августа при перелете из Томска в Москву.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

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