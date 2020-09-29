"Вся вина в том, что он депутат"

Новые подробности уголовного дела члена фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Романа Коваля выяснились во время продления его ареста. Оно состоялось 28 сентября в Приморском районном суде. Оказывается, в рамках оперативно-разыскных мероприятий были записаны переговоры между депутатом, его помощником Андреем Гришиным и бизнесменом Михаилом Лихолетовым. В них помимо автомобиля Audi, которым, как считает следствие, единороссу могли дать взятку, упоминается Mercedes. Кроме того, едва ли не впервые стало известно о позиции городского парламента. ЗакС считает, что Коваль вообще не вносил депутатскую поправку, в махинациях с которой его обвиняют.

А была ли поправка?

Роман Коваль провел в следственном изоляторе "Кресты" уже два месяца. Меру пресечения ему выбирали 31 июля, на следующий день после задержания. В отличие от того, первого заседания, на продление ареста поддержать его пришли близкие. Коваль, заметно похудевший в СИЗО, выглядел бодро и выступал активнее, чем на июльском суде. Еще до прихода судьи, он обратил внимание, что в зале нет телевизионщиков. "Интерес пропадает", - предположил арестованный депутат.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что Коваль вносил поправки в проект бюджета Петербурга на 2018 год, после чего средства из городской казны шли родильным домам и другим медучреждениям, а те, в свою очередь, заключали контракты на поставку оборудования с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова. Бизнесмен в ответ якобы перечислял процент от своей прибыли единороссу, говорится в протоколе его допроса. Лихолетов дал показания еще до задержания депутата, сейчас он проходит по этому делу свидетелем.

По версии следствия, таким образом Ковалю через его помощника Андрея Гришина могло быть передано 16,911 млн рублей, в том числе 2 млн, после получения которых от Лихолетова помощника задержали. Сам Гришин, которому 28 сентября, тоже продлили арест в рамках дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) ранее пояснял суду, что эти деньги были долгом, возвращенным бизнесменом.

Депутаты вносят свои поправки перед вторым бюджетным чтением. Как правило, получают одобрение Смольного и поддерживаются парламентским большинством только идеи тех, кто голосовал за предложенный проект параметров городской казны в первом чтении. То есть представителей партии власти. Узнать, кто именно из народных избранников выступил с тем или иным предложением, не так просто. Коллективная поправка депутатов обезличена и раскрывают ее зачастую неохотно.

Адвокат Коваля Татьяна Журавлева за несколько недель до продления ареста ее подзащитного направила запрос в Законодательное собрание. Ответ, подписанный председателем ЗакСа Вячеславом Макаровым она частично зачитала в суде. Это, пожалуй, первая реакция Макарова на дело Коваля, озвученная публике. В документе, который, кстати, к материалам дела так и не приобщили, спикер ЗакСа утверждает, что поправок в бюджет 2018 года от Коваля не было.

- "Депутат Законодательного собрания Коваль поправки в бюджет Санкт-Петербурга на 2018 год не вносил", - зачитала Журавлева фрагмент ответа Макарова.

Позже, в ходе прений, она вновь вернулась к этому документу, отметив, что городской парламент якобы вообще утвердил только поправку губернатора.

Это, мягко говоря, не совсем так. В конце 2017 года, когда параметры казны утверждались, Заксобрание согласилось частично раскрыть авторов поправок в парламентском корпусе. ЗАКС.Ру в то время получил из Мариинского дворца сведения, согласно которым Коваль мог вместе с другими депутатами участвовать в перераспределении 13 млн рублей бюджетных средств.

Оперативная прослушка

По ходатайству следователя Светланы Милоховой к материалам дела были приобщены расшифровки прослушек переговоров Коваля, Гришина и Лихолетова. Они были сделаны 6 сентября, 23 декабря 2019 года и 21 января 2020 года в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Судья Юрий Васильев зачитал фрагменты этих материалов. Звучали фразы "15% - мои расходы, 430 тысяч - это за рд 17 (вероятно, имеется в виду родильный дом №17 - ЗАКС.Ру", "По п91 (возможно, речь идет о поликлинике № 91 - ЗАКС.Ру), Лихолетов говорит, все закрыто. Гришин подтверждает: ясно", "Два вида работы в восемнадцатом роддоме. Заказчик уже все получил", "Минус восемь по 91-й поликлинике" и так далее.

Также, по просьбе следствия, суд приобщил к материалам дела копии доверенностей на автомобиль Audi на имя Коваля и его супруги. Этот автомобиль, принадлежащий компании "Астера", якобы был частью взятки, следует из материалов дела. Защита депутата полагает, что пока этому не представлено никаких доказательств. Машина, один из главных вещдоков этого уголовного дела, находится под арестом.

Между тем, в представленной расшифровке переговоров от 21 января фигуранты дела помимо Audi упоминают некий автомобиль Mercedes. Судья зачитал фрагмент, в котором Коваль якобы сетует на то, что по одному из этих автомобилей вынужден был сам оплатить страховку, в то время как по другому этого не делал. Никаких пояснений в связи с озвученной информацией ни одна из сторон не дала.

Других приобщенных к делу документов не было, если не считать многочисленные грамоты и благодарственные письма, которые принесла адвокат Коваля. В них о депутате положительно отзываются коллеги-единороссы, муниципалы "Сосновой Поляны", работники школ, детских садов и других учреждений. Журавлева отметила, что у ее подзащитного хорошие характеристики, нет возможностей скрыться, так как границы закрыты, да и недвижимости за рубежом у парламентария нет. К тому же, по ее словам, в СИЗО-1 "Кресты", где содержат Коваля, много инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Адвокат подчеркнула, что в ходатайстве следствия не указано достаточных обоснований необходимости именно заключения под стражу.

- Вся вина Коваля, видимо, в том, что он депутат. Это, конечно, звучит громко, но быть депутатом это все же не преступление, - добавила Журавлева.

Она попросила избрать для ее подсудимого другую меру пресечения: домашний арест или подписку о невыезде. Коваль это ходатайство поддержал, особо отметив, что у него на иждивении трое малолетних детей, супруга, находящаяся в декретном отпуске, и престарелая мать. Депутат пообещал, что не будет препятствовать ходу следствия, заявив, что сам заинтересован в его скорейшем завершении. Он также напомнил, что никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.

- Даже за переход дороги на красный свет, - подчеркнул он.

Однако судью больше убедили аргументы следователя Милоховой. В основном все те же, что и в июле, когда Коваля только отправляли под арест: депутат проходит по тяжкой статьей, он может скрыться, оказать влияние на Лихолетова, а также других свидетелей, которых планируют допросить следственные органы, или воспользоваться своими связями в органах законодательной и исполнительной власти, а также в правоохранительных органах - Коваль подполковник МВД в запасе. Арест был назначен до 28 декабря включительно. Столь долгий срок Милохова объяснила большим объемом запланированных следственных действий. В частности, планируется провести допрос не менее 10 лиц.

Сергей Еремеев

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