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9:48

Защищавший "Фургаломобиль" при помощи перцового баллончика хабаровчанин отправлен под арест

фото ЗакС политика Защищавший "Фургаломобиль" при помощи перцового баллончика хабаровчанин отправлен под арест

Железнодорожный райсуд Хабаровска отправил под домашний арест поддерживающего Сергея Фургала активиста Дениса Посметюхина в рамках дела о распылении перцового баллончика во время стычки с полицейскими, уведомляет "ОВД-Инфо".

В "заточении" хабаровчанин пробудет до ноября. В отношении Посметюхина возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ).

По версии следствия, он распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и приставов 25 сентября, когда те попытались вытащить из салона "Фургаломобиля" водителя, повредив машину, и применяли силу к активистам.

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