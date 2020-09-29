Защищавший "Фургаломобиль" при помощи перцового баллончика хабаровчанин отправлен под арест

Железнодорожный райсуд Хабаровска отправил под домашний арест поддерживающего Сергея Фургала активиста Дениса Посметюхина в рамках дела о распылении перцового баллончика во время стычки с полицейскими, уведомляет "ОВД-Инфо".

В "заточении" хабаровчанин пробудет до ноября. В отношении Посметюхина возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ).

По версии следствия, он распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и приставов 25 сентября, когда те попытались вытащить из салона "Фургаломобиля" водителя, повредив машину, и применяли силу к активистам.