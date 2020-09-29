Силовики пришли с обыском к координатору штаба Навального в Архангельске

Представители силовых структур нагрянули с обыском к координатору архангельского штаба Алексея Навального Андрею Боровикову, проинформировал "МБХ медиа" ведущий YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрий Низовцев.

"Пока только известно, что чуть раньше девяти часов стали ломиться. Причин не называли. Он отказывался открывать. Сказал, что ждет адвоката. Сейчас менты уже в квартире", - уточнил он.

В самом штабе в Twitter назвали предположительную причину для обыска. По сведениям активистов, Боровикова подозревают в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 242 УК РФ (Распространение записи порнографического характера) во "Вконтакте".

"Распространение аудиовизуальной записи порнографического характера". Интересно, порнографию они тоже нашли в роликах ТНТ, как когда-то наркотики?" - написали архангельские "навальнисты".