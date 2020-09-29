В Красносельском районе полыхает строящийся ЖК "Аист"

Минувшим утром в Красносельском районе пожар охватил часть возводимого жилого комплекса "Аист": очевидцы сообщают, что перед этим слышали сильный хлопок. Фотографиями с места событий делятся подписчики паблика "ДТП и ЧП Петербург".

ЖК "Аист" располагается на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова.

78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС информирует, что по состоянию на 10:15 пожарным удалось локализовать открытое горение. Сейчас продолжают полыхать строительные материалы на кровле второго этажа, огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Причины инцидента устанавливаются специалистами.

Фото: vk.com/spb_today