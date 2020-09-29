Коронавирус нашли у ещё 8232 россиян: в Петербурге - плюс 251 заражённый

Второй день подряд в России фиксируется свыше 8 тысяч новых заражений коронавирусом: так, по состоянию на утро 29 сентября инфекция выявлена у ещё 8232 граждан РФ, проживающих в 84 регионах, известили в оперативном штабе. Соответственно, с начала пандемии заболели 1 167 805 человек.

Болезнь унесла жизни ещё 160 россиян. За весь период с начала распространения COVID-19 погибли 20 545 граждан РФ.

За последние 24 часа излечились 6479 пациентов, всего выздоровевших - 952 399.

Традиционно, наибольшее количество новых случаев заражения инфекцией выявлено в Москве - 2 300, Петербурге - 251, Московской области - 209, Ростовской области - 190, Нижегородской области - 168.