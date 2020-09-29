Путин назвал беспрецедентным внешнее давление, оказываемое на Белоруссию

Российский глава Владимир Путин считает, что на Белоруссию оказывается сильное внешнеполитическое давление, однако РФ всегда будет поддерживать дружественную республику. С подобным заявлением президент выступил в ходе видеообращения к участникам VII Форума регионов двух стран.

"Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре", - цитирует Путина ТАСС.

Как отметил президент РФ, межрегиональные связи двух государства являются "одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга".

Ранее ряд стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия, признали прошедшие в республике выборы нелегитимными.

Александр Лукашенко, напомним, в тайне от "своего" народа вступил на пост президента Белоруссии 23 сентября.

Протестная активность в республике продолжается со дня выборов, состоявшихся 9 августа. Европарламент также не признает Лукашенко избранным президентом. РФ помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.