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12:11

Прокуратура просит ужесточить приговор фигурантам дела "Нового величия"

фото ЗакС политика Прокуратура просит ужесточить приговор фигурантам дела "Нового величия"

Прокуратура считает приговор, вынесенный участникам дела "Новое величие", которые были признаны виновными в создании экстремистского сообщества, чрезмерно мягким, в связи с чем обжаловала сроки наказания фигурантам, извещает ТАСС, ссылаясь на полученное от пресс-службы столичного Люблинского суда сообщение.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор, в котором говорится, что она не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким", - уточнили в суде.

Напомним, фигуранты дела Руслан Костыленков, Максим Рощин и Вячеслав Крюков приговорены к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима. Первому назначили 7 лет колонии, второму – 6,5, третьему – 6 лет.

Четырем другим фигурантам дела – Марии Дубовик, Анне Павликовой, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину – назначили от 4 до 6,5 лет условно. Еще одного обвиняемого Павла Ребровского судили отдельно, приговорили к 2,5 годам колонии как заключившего сделку со следствием, но после его признаний, что пошел на нее под давлением, его дело было направлено на новое рассмотрение. Еще один фигурант Сергей Гаврилов уехал из России.

Всех признали виновными в организации экстремистского сообщества.

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