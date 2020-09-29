Госдума частично перейдёт на удалённый режим работы

Государственная дума временно перейдет в дистанционный формат работы, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Меры предосторожности мы будем вводить в том числе при организации работы, поэтому часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы у нас количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов. Комитеты и фракции, посмотрите, что можно нам предложить в рамках перехода на режим видеоконференций - там, где это возможно: при проведении круглых столов, экспертных площадок, при проведении заседаний комитетов", - пояснил Володин.

Отныне пленарные заседания будут проходить только до 15:00, изменится также рассадка депутатов, уточнил председатель Госдумы.

Согласно последней информации, 18 федеральных парламентариев лежат в больницах с подтвержденным коронавирусом, а 60 - уже переболели.

Кроме того, перед началом последнего заседания депутаты почтили минутой молчания память своего коллеги Вахи Агаева, чью жизнь унес COVID-19.