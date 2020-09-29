"Абсолютно нормальное явление": В Смольном объяснили рост цен на проезд в транспорте

Руководитель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков подтвердил: в 2021 году действительно вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте, делится 78.ru.

Рост цен - "абсолютно нормальное явление", заявил чиновник. Данная мера необходима ввиду ухудшения экономических показателей, вызванный пандемией COVID-19 и принятых в связи с ней ограничений.

"Повышают пенсии - повышают тарифы. Мы следуем канве происходящих событий. Но тарифы растут в пределах установленных нормативов", - пояснил глава комтранса.

Кроме того, Поляков напомнил, что городской общественный транспорт - "убыточная услуга, которая предоставляется жителям для того, чтобы они могли комфортно добираться до работы".

Тарифы будут повышены в первую очередь на разовый проезд, резюмировал управленец.

Ранее в комтрансе решили озаботиться системой приобретения и использования различных видов льготных проездных билетов.