Активисты вышли с пикетами в защиту Дома Челищева

Активисты вышли с одиночными пикетами в защиту Дома Челищева на Вознесенском проспекте к администрации Адмиралтейского района и самому зданию, сообщили защитники дома.

Почти десять лет назад этот дом был расселен. Активисты утверждают, что в 2018-2019 годах мародеры уничтожили практически все ценные металлические элементы здания, срезали балямины на лестницах, разграбили изразцовые печи. Районная администрация провела консервацию объекта, но в 2020 году здание снова было вскрыто.

Сейчас, утверждают активисты, в доме часто распивают алкоголь, нарушают общественный порядок, продолжают рушить интерьер дома. Так, за последнее время заметили расколотые бюсты. По словам защитников дома, вызовы полицейских проблему не решают, обращения местных жителей в районную администрацию и КГИОП результата не дают.

Поэтому активисты решили привлечь внимание к проблеме пикетами. Они призывают обеспечить сохранность дома, признанного памятником культуры.