Прекращены полномочия ставших сенаторами депутатов Госдумы и умершего Агаева

Госдума досрочно прекратила полномочия четырех депутатов: Андрея Чернышева, Вадима Деньгина, Ольги Епифановой и Вахи Агаева, передает "Интерфакс".

Чернышев, Деньгин и Епифанова перешли на работу в Совет Федерации. Единоросс Чернышев будет сенатором от Иркутской области, либерал-демократ Деньгин представит Брянскую область, а справедливоросс Епифанова – республику Коми.

Полномочия Агаева прекращены в связи с его смертью. Напомним, депутат умер 23 сентября, заразившись коронавирусом. Это единственный случай смерти от коронавируса среди думских парламентариев, 18 депутатов с подтвержденным диагнозом проходят лечение, 60 – уже переболели.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дума временно перейдет на удаленный режим работы.