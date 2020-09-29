На координатора штаба Навального в Архангельске завели уголовное дело из-за клипа Rammstein

В отношении координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова завели уголовное дело о распространении порнографии из-за клипа немецкой группы Rammstein на песню Pussy, передает "МБХ медиа".

"Предъявляют мне, что я 19 января 2014 года, шесть с половиной лет назад, разместил у себя в своих личных видеозаписях клип Rammstein на песню Pussy. Клип порнографический якобы. Сейчас у меня этого клипа в видеозаписях нет, я даже не помню, когда это было", - рассказал Боровиков.

29 сентября силовики пришли к Боровикову домой с обыском и изъяли два ноутбука и два мобильных телефона. Дело заведено по ч. 3 ст. 242 УК РФ. Боровикова допросили в качестве подозреваемого и взяли под подписку о невыезде. Он отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции.