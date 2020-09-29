Мининформ Беларуси приостановит выпуск TUT.BY до конца года

Министерство информации Беларуси объявило о приостановке выпуска издания TUT.BY с 1 октября по 30 декабря, сообщается на сайте ведомства.

По словам представителей министерства, изданию вынесли четыре письменных предупреждения из-за того, что министерство по обращениям госорганов выявило "информацию, распространение которой запрещено". Эти предупреждения оспорены в суде не были, и ведомство подало иск о прекращении выпуска СМИ, 25 сентября Экономический суд Минска это заявление принял.

Согласно белорусскому закону о СМИ, выпуск издания может быть приостановлен на срок до трех месяцев в случае подачи в суд иска о прекращении выпуска СМИ.

Редакция TUT.BY объявила, что намерена и дальше работать как интернет-ресурс без статуса СМИ: регистрацию издание получило лишь в 2019 году, а до этого, с момента основания в 2000-м, работало и без этого статуса. В издании пояснили, что претензии властей касались материалов о нарушениях на выборах президента Беларуси, обысках у редактора TUT.BY, крупных премиях от комитета госконтроля и о том, что белорусская таможня искала, нет ли в "Гарри Поттере" призывов к свержению власти.

TUT.BY активно освещал события в Беларуси последних полутора месяцев: там продолжаются протесты, вспыхнувшие после выборов президента. По официальной версии, победил Александр Лукашенко с результатом около 80%, но сами белорусы уверены в фальсификации выборов и победе другого кандидата – Светланы Тихановской.